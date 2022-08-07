Beşiktaş Nadiem Amiri'de mutlu sona yaklaştı
Josef de Souza'nın sakatlığı ve Emirhan İlkhan'ın Torino'ya transferi üzerine orta sahaya transfer yapmak isteyen Beşiktaş'ın Nadiem Amiri transferinde mutlu sona yakın olduğu iddia edildi.
Beşiktaş'ta Josef de Souza'nın sakatlığı ve Emirhan İlkhan'ın Torino'ya transferi nedeniyle orta saha mevkisine takviye yapılması planlanıyor.
Milliyet'in haberine göre; siyah-beyazlılar Almanya Milli Takımı'nda da oynayan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Nadiem Amiri'yi kadrosuna katmak için mutlu sona yaklaştı.
Yine haberde yer alan bilgiye göre; Beşiktaş bu transferi satın olma opsiyonlu kiralama yöntemiyle tamamlayacak.
Beşiktaş'ın hedefindeki Amiri için pazarlıkların sürdüğü iddia ediliyor. Orta saha oyuncusu, takımı Bayer Leverkusen'de yıllık 2.5 milyon Euro kazanıyor.
Geçen sezon Genoa'da kiralık olarak mücadele eden 25 yaşındaki Amiri, forma giydiği 13 maçta 1 asist yaptı.
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