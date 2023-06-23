Beşiktaş'ın Gedson Fernandes planı belli oldu

Yayınlanma: 23.06.2023 - 09:54

Güncelleme: 23.06.2023 - 09:54

Beşiktaş, Gedson Fernandes'i en az 1 sezon daha kadrosunda tutmayı planlıyor.

Benfica'dan 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Portekizli yıldız, yarım sezon kiralık olarak Çaykur Rizespor forması giyerken daha sonra siyah-beyazlı kulüple 2027'ye kadar geçerli sözleşme imzalamıştı.

AVRUPA'DAN YOĞUN İLGİ VAR

Kartal'da başarılı bir sezonu geride bırakan Gedson'a Avrupa'dan yoğun ilgi var ancak kulübe henüz resmi bir teklif gelmedi.

Milliyet'in haberine göre, siyah beyazlılar, yaz döneminde teklif gelse bile yetenekli oyuncuyu elden çıkarmaya sıcak bakmıyor. Gedson'un en az bir sezon daha oynayarak değerini artırması ve daha sonra cazip bir bonservis bedeli karşılığında satılması düşünülüyor.

30 MİLYON EURO HEDEFİ

Buna göre siyah-beyazlılar, Gedson'u gelecek sezon sonu 30 milyon Euro seviyesinde bir bonservisle satmanın hesaplarını yapıyor. Bu planın arkasında ise yıldız futbolcu için Benfica ile yapılan özel anlaşma bulunuyor.

YÜZDE 50'Sİ BENFICA'DA

Beşiktaş, Şubat 2022'de Gedson'u kadrosuna katarken, başarılı futbolcunun transfer haklarının yüzde 50'si Portekiz kulübünde kalmıştı.

Benfica ile yapılan anlaşma gereği Gedson'dan gelecek bonservis bedelinin yarısı Portekiz ekibinin kasasına girecek. Başarılı futbolcu 30 milyon euroya satılırsa bunun 15 milyon Euro'su Benfica'ya gidecek.