Ricardo Quaresma'dan Beşiktaş'a mesaj!

Yayınlanma: 25.06.2023 - 10:47

Güncelleme: 25.06.2023 - 10:51

Beşiktaş'ın unutulmazları arasında yer alan 39 yaşındaki Ricardo Quaresma, Hürriyet’e özel açıklamalarda bulundu.

Futbol yaşamını kendini iyi hissetmediği an bırakacağını söyleyen Portekizli Yıldız, "Futbolu bırakmadım. Özel çalışarak hazırlanıyorum. Güçlüyüm. Kendime inanıyorum. Futbol yaşamımda kendimi iyi hissetmediğim an bırakırım. Ama niyetim yok. Çok çalışıyorum. Çünkü futbol çalışmayı gerektiren bir spor. Bunu yapan ayakta kalır. Hani derler ya ‘atlar ayakta ölür’. Ben ayaktayım ama ölmeyeceğim. Hedefim şampiyonluklar. Futbol oynamamın amacı şampiyonluktur. Futbolun en olgun dönemindeyim" şeklinde konuştu.

"ONUNLA ÇALIŞMAK ÇOK KEYİFLİ"

Şenol Güneş, isterse seve seve geleceğini ifade eden Quaresma, "Şampiyonluk yaşadığımız teknik direktör Şenol Güneş çok önemli işler yapıyor. Onunla çalışmak çok keyifli. Çünkü hedefleri ve şampiyonluklara endekslenen yapısı var. Hocam isterse seve seve gelirim. Türkiye’den çok önemli ekiplerden teklifler aldım. Ben paradan çok söze inanırım. Ve benim ağzımdan çıkan söz de sonsuza kadar gider. Gelen tekliflere verdiğim yanıt ‘Beşiktaş’tan başka hiçbir takımda oynamam’ oldu. Ve o düşüncemde hala ısrarcıyım" dedi.

"KOŞA KOŞA GELİRİM"

39 yaşındaki yıldız oyuncu, Süper Ligi yakından takip ettiğini belirterek, "Yeni sezonda hedefleri olan şampiyonluk düşünen bir takımda yer almak istiyorum. Bu neden Beşiktaş olmasın. Benim için para değil değerler ve zaferler önemli, Türkiye Süper Ligi’ni izliyorum. Bu sezon tüm takımlar çok mücadele ettiler ve yoruldular. Türkiye’de bu sezon Galatasaray şampiyon oldu. İyi kadroları var ama Beşiktaş’ın kadrosu olağanüstü yeteneklere sahip. Futbolculuk dönemimi şampiyonlukla taçlandırmak istiyorum. Beşiktaş isterse koşa koşa gelirim" diye konuştu.

"ŞENOL GÜNEŞ FİNALDE OLSAYDI DAHA İYİ OYNATIRDI"

Şampiyonlar Ligi finalinde sergilenen futbolun kendisini memnun etmediğini söyleyen Ricardo Quaresma, "Şampiyonlar Ligi’nde organizasyon muhteşem. UEFA mükemmelin üstünde bir şölen yaptı. Fakat Manchester City ile Inter arasında oynanan finalde sahada sergilenen futbol beni mutlu etmedi. İddia ediyorum, Şenol Güneş, Şampiyonlar Ligi’nde finalde olsaydı, Pep Guardiola ve Simone İnzaghi’nin oynattığı futbolun çok üstünde sistemle oynatırdı. Bence final maçına bu futbol yakışmadı. Ama şölen ve final adı muhteşemdi, Taraftarlar süperdi" ifadelerini kullandı.