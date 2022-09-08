Beşiktaş, Nathan Redmond transferini resmen duyurdu!

08 Eylül 2022 Perşembe, 16:34

Beşiktaş, İngiliz ekibi Southampton'dan transfer ettiği Nathan Redmond'a kavuştu.

Siyah-beyazlıların yeni transferi İstanbul'a geldi. Beşiktaş, futbolcunun 1 yıl kiralık olarak kadroya dahil edildiği duyuruldu. Futbolcu Beşiktaş'ta 15 numaralı formayı giyecek.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2022-23 sezonu transfer çalışmaları kapsamında İngiliz orta saha oyuncusu Nathan Redmond ile sözleşme imzaladı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Nathan Redmond'a Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Southampton kulübünden yapılan açıklamada ise Nathan Redmond'ın bonservisiyle birlikte Beşiktaş'a transfer olduğu duyuruldu.