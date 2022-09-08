Beşiktaş'ın yeni transferi Nathan Redmond'a övgü dolu sözler!
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın renklerine bağlamaya hazırlandığı İngiliz futbolcu Nathan Redmond hakkında eski takım arkadaşı Kyle Walker-Peters açıklama yaptı. Walker-Peters, İngiliz futbolcudan övgü dolu sözlerle bahsetti.
Beşiktaş transfer döneminin kapanmasına saatler kala İngiliz ekibi Southampton'dan kanat oyuncusu Nathan Redmond'u renklerine bağladı. Redmond ile ilgili bir değerlendirme de eski takım arkadaşı Kyle Walker'dan geldi.
İngiliz basınındaki haberde; Southampton oyuncusu Kyle Walker-Peters, eski takım arkadaşı Nathan Redmond hakkında değerlendirmelerde bulundu. Walker, Redmond'a başarı diledi.
"REDMOND FİKİR AYRILIKLARINI DİLE GETİRDİ"
Kyle Walker, "Onu kesinlikle özleyeceğiz. Takımda bazen sessiz kalmayarak her şeyi kabul etmeyen birine ihtiyaç duyarsınız. Redmond menajerle fikir ayrılığına düştüğünde bunu hep dile getirdi. Ama bunu her zaman saygı çerçevesinde yaptı" diye konuştu.
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