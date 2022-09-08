Eski Beşiktaşlı kaleci Loris Karius, Premier Lig'e geri dönüyor!
İngiliz basını, bir dönem Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın formasını da giyen Alman kaleci Loris Karius'un İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United ile anlaştığını yazdı.
Türkiye'de yakın dönemde kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giyen Loris Karius ile ilgili flaş transfer gelişmeleri yaşandı. Alman kalecinin Premier Lig ekibi Newcastle United ile anlaştığı iddia edildi.
KARIUS NEWCASTLE İLE ANLAŞTI
Ada basınında yer alan haberlere göre; Newcastle United, serbest oyuncu pozisyonunda olan Karius ile anlaştı. 29 yaşındaki eldiven, sağlık kontrolünün ardından imzayı atacak.
Alman kaleci 2016 yılında Mainz'dan Liverpool'a transfer olmuş ancak; daha sonra Merseyside ekibinde gözden düşmüştü. 2018 yılında Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı yaptığı hatayla hatırlanan Karius daha sonra Beşiktaş ve Union Berlin'de kiralık oynadı.
ALMANYA'DA DA TUTUNAMADI
Liverpool'un kapıları kapattığı Karius, Union Berlin'de de tutunamamıştı. Fransız takımlarıyla anılan Karius, sözleşmesi bittikten sonra serbest kalmıştı.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Beşiktaş formasıyla toplam 67 maça çıkan Karius, kalesinde 95 gol gördü. Siyah-beyazlılardan olaylı ayrılan Alman kaleci, Beşiktaş'ta 1.4 gol yeme ortalamasıyla oynamıştı.
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