Beşiktaş, Necip Uysal ve Mehmet Topal'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

19 Eylül 2021 Pazar, 16:12

Beşiktaş, Necip Uysal’ın diz eklem kapsülünde ve iç yan bağında zorlanma ve yumuşak doku travması; Mehmet Topal'ın ise uyluk iç adalesinde kanama ve kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklama şöyle:

"Futbol A Takımımızın Süper Lig’in 5. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada sağ dizine darbe alan futbolcumuz Necip Uysal’ın diz eklem kapsülünde ve iç yan bağında zorlanma ve yumuşak doku travması tespit edilmiştir. Aynı müsabakada sol uyluk iç adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Mehmet Topal’a Acıbadem Hastanesi’nde MR görüntülemesi yapılmış, oyuncumuzun uyluk iç adalesinde (adduktor longus) kanama ve kısmi yırtık tespit edilmiştir. Futbolcularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."