Son dakika... A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oldu

19 Eylül 2021 Pazar, 16:04

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım Teknik Direktörlüğü için Stefan Kuntz ile anlaştıklarını açıkladı

TFF, "TFF Yönetim Kurulumuz, A Millî Takım Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Stefan Kuntz ile anlaşmıştır. İmza töreni 20 Eylül Pazartesi günü saat 15.00'te Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecektir. Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz." açıklamasını yaptı.