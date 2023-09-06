Beşiktaş, Omar Colley ile yenilgiyi unuttu!

Yayınlanma: 06.09.2023 - 11:19

Güncelleme: 06.09.2023 - 11:19

Beşiktaş'ın geçen sezon transfer ettiği Gambiyalı stoperi Omar Colley gösterdiği performansla dikkat çekiyor.

30 yaşındaki futbolcu iyi oyunuyla Şenol Güneş'in değişilmezleri arasına girerken skorer görüntüsüyle de öne çıkıyor. Yıldız futbolcu forma giydiği son 4 maçta 3 gol kaydetti.

COLLEY VARSA SORUN YOK

Siyah-beyazlı takım, Omar Colley'in forma giydiği son 18 maçta ise rakiplerine yenilmedi. Bu maçların 15'ini kazanan siyah-beyazlılar, 3 kez de sahadan beraberlik ile ayrıldı.

Geçen sezon Sampdoria'dan transfer olan yıldız futbolcunun Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.