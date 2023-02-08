Beşiktaş, Onur Bulut'u transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekibi Beşiktaş, Kayserispor'dan sağ bek oyuncusu Onur Bulut'u transfer ettiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 19:35
Beşiktaş, Onur Bulut'u transfer etti
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Beşiktaş, son olarak Kayserispor forması giyen Onur Bulut ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Transfer döneminde çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Aboubakar'ın ardından ikinci transferini yaptı. Siyah-beyazlılar, Kayserispor ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Onur Bulut ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Kayserispor ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalayan milli savunmacı, anlaşmasını tek taraflı olarak feshetti. 

Siyah-beyazlılardan konuyla ilgili yapılan açıklamada "Profesyonel Futbolcu Onur Bulut'un Transfer Süreci Tamamlandı. Kulübümüz, profesyonel futbolcu Onur Bulut ile 2025-26 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalamıştır" ifadeleri kullanıldı.


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