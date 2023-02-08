Beşiktaş, Onur Bulut'u transfer etti
Spor Toto Süper Lig ekibi Beşiktaş, Kayserispor'dan sağ bek oyuncusu Onur Bulut'u transfer ettiğini açıkladı.
Beşiktaş, son olarak Kayserispor forması giyen Onur Bulut ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Transfer döneminde çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Aboubakar'ın ardından ikinci transferini yaptı. Siyah-beyazlılar, Kayserispor ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Onur Bulut ile anlaşmaya vardığını açıkladı.
Geçtiğimiz günlerde Kayserispor ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalayan milli savunmacı, anlaşmasını tek taraflı olarak feshetti.
Siyah-beyazlılardan konuyla ilgili yapılan açıklamada "Profesyonel Futbolcu Onur Bulut'un Transfer Süreci Tamamlandı. Kulübümüz, profesyonel futbolcu Onur Bulut ile 2025-26 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalamıştır" ifadeleri kullanıldı.
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