Beşiktaş pes etmiyor!
Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, müsabakalarda geriye düşmesine rağmen galibiyet almayı başardı.
Beşiktaş’ta Şenol Güneş’in teknik direktörlüğe gelmesinin ardından yaşanan olumlu gelişmeler maçlarda alınan skorlara da yansıdı.
13 MAÇLIK SERİ
Siyah-beyazlılar, tecrübeli çalıştırıcı yönetiminde bazı maçlarda geriye düşse de sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı. Şenol Güneş’li Beşiktaş; Fenerbahçe, Galatasaray, Konyaspor, Antalyaspor, Adana Demirspor ve Giresunspor maçlarında ilk golü yemesine rağmen rakiplerini mağlup etmeyi başardı.
Siyah-beyazlılar ayrıca Güneş’le Süper Lig’de 13 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.
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