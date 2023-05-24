2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Beşiktaş pes etmiyor!

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, müsabakalarda geriye düşmesine rağmen galibiyet almayı başardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.05.2023 - 09:44
Beşiktaş pes etmiyor!
Abone Ol google-news

Beşiktaş’ta Şenol Güneş’in teknik direktörlüğe gelmesinin ardından yaşanan olumlu gelişmeler maçlarda alınan skorlara da yansıdı.

13 MAÇLIK SERİ

Siyah-beyazlılar, tecrübeli çalıştırıcı yönetiminde bazı maçlarda geriye düşse de sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı. Şenol Güneş’li Beşiktaş; Fenerbahçe, Galatasaray, Konyaspor, Antalyaspor, Adana Demirspor ve Giresunspor maçlarında ilk golü yemesine rağmen rakiplerini mağlup etmeyi başardı.

Siyah-beyazlılar ayrıca Güneş’le Süper Lig’de 13 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.


şenol güneş beşiktaş süper lig

İlgili Haberler

Beşiktaş'tan TFF'ye tepki: 'Sıra kimde?'

Beşiktaş'tan TFF'ye tepki: 'Sıra kimde?'
James Rodriguez, Beşiktaş'tan haber bekliyor!

James Rodriguez, Beşiktaş'tan haber bekliyor!
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, PFDK'ye sevk edildi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, PFDK'ye sevk edildi

En Çok Okunan Haberler