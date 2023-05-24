Beşiktaş pes etmiyor!

Yayınlanma: 24.05.2023 - 09:44

Güncelleme: 24.05.2023 - 09:44

Beşiktaş’ta Şenol Güneş’in teknik direktörlüğe gelmesinin ardından yaşanan olumlu gelişmeler maçlarda alınan skorlara da yansıdı.

13 MAÇLIK SERİ

Siyah-beyazlılar, tecrübeli çalıştırıcı yönetiminde bazı maçlarda geriye düşse de sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı. Şenol Güneş’li Beşiktaş; Fenerbahçe, Galatasaray, Konyaspor, Antalyaspor, Adana Demirspor ve Giresunspor maçlarında ilk golü yemesine rağmen rakiplerini mağlup etmeyi başardı.

Siyah-beyazlılar ayrıca Güneş’le Süper Lig’de 13 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.