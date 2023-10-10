Beşiktaş - Prometey maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Emlakjet, BKT EuroCup A Grubu 2. hafta maçında Prometey Slobozhanske ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.10.2023 - 08:32
Beşiktaş - Prometey maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

Beşiktaş Emlakjet, BKT EuroCup A Grubu 2. hafta maçında Prometey Slobozhanske ile karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ - PROMETEY MAÇI SAAT KAÇTA?

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak maç saat 20.00’de başlayacak.

BEŞİKTAŞ - PROMETEY MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele TRT Spor Yıldız kanalından naklen yayımlanacak.

Beşiktaş Emlakjet, BKT EuroCup A Grubu 1. hafta maçında Joventut Badalona ile oynadığı karşılaşmadan 63-62 galip ayrılmıştı.

Prometey Slobozhanske ise kendi evinde ağırladığı Hamburg Towers'ı 97-77 mağlup etmişti.


Beşiktaş Emlakjet Prometey Slobozhanske EuroCup canlı Canlı yayın

İlgili Haberler

Oyunu yarıda bırakmıştı: Beşiktaş'tan Salih Uçan açıklaması!

Oyunu yarıda bırakmıştı: Beşiktaş'tan Salih Uçan açıklaması!
Beşiktaş'ta gözler Ahmet Nur Çebi'de: Aday olacak mı?

Beşiktaş'ta gözler Ahmet Nur Çebi'de: Aday olacak mı?
Olağanüstü Genel Kurul öncesi Beşiktaş'ta Burak Yılmaz kararı!

Olağanüstü Genel Kurul öncesi Beşiktaş'ta Burak Yılmaz kararı!

En Çok Okunan Haberler