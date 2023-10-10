Beşiktaş - Prometey maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş Emlakjet, BKT EuroCup A Grubu 2. hafta maçında Prometey Slobozhanske ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.
Beşiktaş Emlakjet, BKT EuroCup A Grubu 2. hafta maçında Prometey Slobozhanske ile karşılaşacak.
BEŞİKTAŞ - PROMETEY MAÇI SAAT KAÇTA?
BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak maç saat 20.00’de başlayacak.
BEŞİKTAŞ - PROMETEY MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele TRT Spor Yıldız kanalından naklen yayımlanacak.
Beşiktaş Emlakjet, BKT EuroCup A Grubu 1. hafta maçında Joventut Badalona ile oynadığı karşılaşmadan 63-62 galip ayrılmıştı.
Prometey Slobozhanske ise kendi evinde ağırladığı Hamburg Towers'ı 97-77 mağlup etmişti.
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