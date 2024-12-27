Beşiktaş, Ratiopharm Ulm'e farklı mağlup oldu
BKT EuroCup A Grubu 13. Hafta maçında Beşiktaş Fibabanka deplasmanda Ratiopharm Ulm'e 104-87 mağlup oldu.
Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 13. haftasında Beşiktaş Fibabanka, deplasmanda Almanya'nın ratiopharm Ulm ekibine 104-87 mağlup oldu.
Ratiopharm Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini ev sahibi ekip, 34-23 önde tamamladı. Etkili oyununu ikinci periyotta da sürdüren ratiopharm Ulm, soyunma odasına 52-44 üstün gitti.
Üçüncü periyodu 17 sayı farkla 81-64 önde geçen ev sahibi ekip, baştan sona etkili oynadığı mücadeleyi de 104-87 kazandı.
Bu sonuçla Beşiktaş Fibabanka, organizasyondaki 6. yenilgisini yaşadı.
Etiketler: #Beşiktaş Fibabanka #Ratiopharm Ulm #BKT Avrupa Kupası
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