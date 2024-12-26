Beşiktaş'ta santrafora sürpriz aday: Sandro Kulenovic!

Forvet rotasyonunu genişletmeyi planlayan Beşiktaş'ın, Dinamo Zagreb'in golcü oyuncusu Sandro Kulenovic'i gündemine aldığı iddia edildi.

Beşiktaş'ta santrafora sürpriz aday: Sandro Kulenovic!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.12.2024 - 22:23

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme Dinamo Zagreb'in forveti Sandro Kulenovic geldi. 

Polonyalı gazeteci Pawel Golaszewski'nin habere göre; Beşiktaş ve Legia Varşova, 25 yaşındaki Hırvat golcüyü transfer etmek için yarışa girdi.

Haberde, Kulenovic'in Zagreb ekibinden de yeni sözleşme teklifi beklediği ve Bruno Petkovic'in sakatlığı sonrası kulüpteki tek forvet olan Kulenovic'in yönetim tarafından da kaybedilmek istenmediği yazıldı.

BU SEZON 14 GOL ATTI

1.91 boyundaki Sandro Kulenovic, bu sezon Dinamo Zagreb formasıyla çıktığı 26 resmi maçta 14 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.


Etiketler: #beşiktaş #transfer #Sandro Kulenovic

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