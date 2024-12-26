Beşiktaş'tan Fulya Süleyman Seba Kompleksi paylaşımı: 'Şanlı bayrağımız, ait olduğu yerde'

Beşiktaş, sosyal medya hesabından yaptığı Fulya Süleyman Seba Kompleksi paylaşımında "Şanlı bayrağımız, ait olduğu yerde" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'tan Fulya Süleyman Seba Kompleksi paylaşımı: 'Şanlı bayrağımız, ait olduğu yerde'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.12.2024 - 18:14

Fulya Süleyman Seba Kompleksi'nde yaşanan olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş Kulübüne ait Fulya Süleyman Seba Kompleksi'nde kiracı firmayla yaşanan gerginlik kulüp armasının yerleştirilmesiyle sona erdi.

Siyah-Beyazlı kulüp sonrasında, "Şanlı bayrağımız, ait olduğu yerde" paylaşımında bulundu. 

 


Etiketler: #beşiktaş #BJK Fulya Süleyman Seba Kompleksi #bayrak

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