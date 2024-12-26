Beşiktaş'tan Fulya Süleyman Seba Kompleksi paylaşımı: 'Şanlı bayrağımız, ait olduğu yerde'
Beşiktaş, sosyal medya hesabından yaptığı Fulya Süleyman Seba Kompleksi paylaşımında "Şanlı bayrağımız, ait olduğu yerde" ifadelerini kullandı.
Fulya Süleyman Seba Kompleksi'nde yaşanan olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Beşiktaş Kulübüne ait Fulya Süleyman Seba Kompleksi'nde kiracı firmayla yaşanan gerginlik kulüp armasının yerleştirilmesiyle sona erdi.
Siyah-Beyazlı kulüp sonrasında, "Şanlı bayrağımız, ait olduğu yerde" paylaşımında bulundu.
Şanlı bayrağımız, ait olduğu yerde. ???? pic.twitter.com/f82KjtxuoM— Beşiktaş JK (@Besiktas) December 26, 2024
Etiketler: #beşiktaş #BJK Fulya Süleyman Seba Kompleksi #bayrak
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