Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Borussia Mönchengladbach'tan Florian Neuhaus açıklaması!

Yayınlanma: 09.02.2025 - 14:00

Güncelleme: 09.02.2025 - 14:00

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın yeni hedefi ortaya çıktı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre siyah-beyazlılar, Borussia Mönchengladbach forması giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Florian Neuhaus ile ilgileniyor.

Habere göre, oyuncu tarafında kiralama ve satın alma opsiyonu için görüşmelere başlandı ve son sözü Borussia Mönchengladbach'ın söyleyeceği belirtildi.

TEKNİK DİREKTÖRÜNDEN AÇIKLAMA

Florian Neuhaus ile ilgili Borussia Mönchengladbach Teknik Direktörü Gerardo Seoane'den de açıklama geldi. Seoane, "Söylentiler hakkında konuşmak ve yorum yapmak istemiyorum. Hala transferin açık olduğu ülkeler var. Bu ülkelerden teklifler gelecektir. Ancak bu konuda bir şey söyleyemem" ifadelerini kullandı.

Borussia Mönchengladbach ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan ve güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro olarak gösterilen Neuhaus, bu sezon Mönchengladbach formasıyla 9 maçta forma giydi ve 1 asistlik katkı sağladı.

SOLSKJAER: "1 OYUNCU GETİRECEĞİZ"

Beşiktaş'ın Sivasspor'u 2-0 yendiği maç öncesi teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, transfer açıklamasında bulunmuştu. Deneyimli çalıştırıcı yaptığı açıklamada, "Orta sahada eksiğimiz var. 3 oyuncu ayrıldı. 1 ya da 2 oyuncu getirmemiz lazım. Kış transfer döneminde bunlar zor olabiliyor. Kısa vadede ihtiyacımız var ama uzun vadeyi de düşünmeliyiz. Kesinlikle 1 oyuncu getireceğiz ama umarım 2 oyuncu getirebiliriz" ifadelerini kullanmıştı.