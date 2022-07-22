Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın transferi için Rangers ile görüşmelere başladı

Beşiktaş Kulübü, milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın İskoç ekibi Rangers'a transferi konusunda görüşmelere başlandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
22 Temmuz 2022 Cuma, 22:11
Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın transferi için Rangers ile görüşmelere başladı
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Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'ın Rangers Kulübüne kesin transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.


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