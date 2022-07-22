Eski Beşiktaşlı Manuel Fernandes, İran ekibi Sepahan ile sözleşme imzalayacak

22 Temmuz 2022 Cuma, 16:17

Bir süredir kulüpsüz olan Beşiktaş'ın eski futbolcularından Manuel Fernandes'in yeni adresi belli oldu. Geçtiğimiz sezon Kayserispor forması da giyen 36 yaşındaki orta saha oyuncusu, sonrasında Yunanistan'ın Apollon Smyrnis ekibinin yolunu tutmuştu.

İran ve Portekiz basınında yer alan haberlere göre, tecrübeli oyuncu Sepahan takımıyla anlaştı ve bir yıllık sözleşmeye imza atacak.

TÜRKİYE'YE GELECEK

İsfahan temsilcisinin teknik direktörlüğünü yapan, bir dönem Antalyaspor'da da görev alan Jose Morais'in, vatandaşı Fernandes ile iyi ilişkilerinin bu transferde önemli rol oynadığı belirtildi.

Kocaeli'de kamp yapmakta olan ve çalışmalarını burada sürdüren İran takımına imza attıktan sonra, Manuel Fernandes'in de buradaki antrenmanlara katılacağı belirtildi.







