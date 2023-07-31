Beşiktaş, Roberto Pereyra ile anlaştı
Beşiktaş, serbest oyuncu statüsünde bulunan Roberto Pereyra'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Siyaz beyazlılar, Arjantinli orta saha oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor.
Beşiktaş, Roberto Pereyra transferinde sona yaklaştı.
1 aydır görüşülen Arjantinli orta saha oyuncusu, siyah beyazlıların teklifine olumlu yaklaşmış ancak ailesini ikna edememişti.
NTV Spor'un haberine göre, İtalya’da kalmak isteyen ailesinin karar değişikliği sonrası görüşmeler yeniden hız kazandığı belirtildi.
İSTANBUL'A GELİYOR
Beşiktaş’ın teklifini kabul etmeye hazır olan 32 yaşındaki oyuncunun, bu hafta İstanbul’a gelip sağlık kontorülünden geçmesi bekleniyor.
Siyah beyazlılar, Udinese ile sözleşme sona eren ve serbest durumda olan Arjantinli oyuncu için bonservis bedeli ödemeyecek. Arjantinli orta saha yıllık 2,1 milyon Euro ücret alacak.
36 MAÇA ÇIKTI
Son 3 sezonda Udinese forması giyen Pereyra, daha önce Watford, Juventus ve River Plate’de oynadı.
Geçen sezon Udinese ile 36 maça çıkan Arjantinli orta saha 5 gol attı, 9 asist yaptı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Oğlu öldürülen baba konuştu!
- Esenyurt’taki 'tekel bayisi' vahşetinde yeni gelişme
- İBB adayını açıkladı
- SGK açıkladı: Çift maaş alma imkanı
- AB'den İsmailağacıları üzecek karar
- İşte Cumhur İttifakı'nın İzmir planı
- Akbelen'deki kelepçe katile takılmadı
- Soylu'ya 'Esenyurt' tepkisi!
- Akaryakıta yeni zam geliyor
- O şehir hastanesi açılmadan tartışma yarattı