Son dakika: Beşiktaş, Ante Rebic'i KAP'a bildirdi
Son dakika... Beşiktaş, Ante Rebic transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Beşiktaş, Ante Rebic transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
İşte Beşiktaş'ın KAP'a yaptığı açıklama:
"Profesyonel futbolcu Ante Rebic'in transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü AC MILAN SPA ile görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
FORMA NUMARASI BELLİ OLDU
Havalimanında basın mensuplarına açıklamada bulunan Rebic, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Hoca ve takım arkadaşlarımla en yakın zamanda tanışmak istiyorum. Vida ile konuştum ve Beşiktaş'la ilgili çok olumlu bilgiler verdi." ifadelerini kullandı.
Ante Rebic, siyah-beyazlı takımda 7 numaralı formayı giyeceğini de açıkladı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Oğlu öldürülen baba konuştu!
- Esenyurt’taki 'tekel bayisi' vahşetinde yeni gelişme
- İBB adayını açıkladı
- AB'den İsmailağacıları üzecek karar
- SGK açıkladı: Çift maaş alma imkanı
- İşte Cumhur İttifakı'nın İzmir planı
- Soylu'ya 'Esenyurt' tepkisi!
- Akbelen'deki kelepçe katile takılmadı
- Türkiye'deki silahlı saldırı dalgası sürüyor!
- Akaryakıta yeni zam geliyor