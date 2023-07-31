Son dakika: Beşiktaş, Ante Rebic'i KAP'a bildirdi

Son dakika... Beşiktaş, Ante Rebic transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.07.2023 - 14:00
Son dakika: Beşiktaş, Ante Rebic'i KAP'a bildirdi
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Beşiktaş, Ante Rebic transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

İşte Beşiktaş'ın KAP'a yaptığı açıklama:

"Profesyonel futbolcu Ante Rebic'in transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü AC MILAN SPA ile görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

FORMA NUMARASI BELLİ OLDU

Havalimanında basın mensuplarına açıklamada bulunan Rebic, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Hoca ve takım arkadaşlarımla en yakın zamanda tanışmak istiyorum. Vida ile konuştum ve Beşiktaş'la ilgili çok olumlu bilgiler verdi." ifadelerini kullandı.

Ante Rebic, siyah-beyazlı takımda 7 numaralı formayı giyeceğini de açıkladı.


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