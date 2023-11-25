Beşiktaş'ta idari ve mali genel kurul ertelendi
Beşiktaş Kulübünün olağan idari ve mali genel kurul toplantısı ertelendi.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, bugün BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde yapılması planlanan 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 ve 1 Ocak 2023-31 Mayıs 2023 dönemlerinin olağan idari ve mali genel kurul toplantısının çoğunluk sağlanamadığı için ertelendiği belirtildi.
Toplantının 2 Aralık Cumartesi günü saat 10.00'da aynı yerde yapılacağı kaydedildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Çiçeklerin dibine yarım bardak dökmek bile yetiyor!
- Hakiki zeytinyağı nasıl anlaşılır?
- Şike teklif eden, bahis oynayan futbolcular
- Çalışan emeklilere de 5 bin TL ikramiye
- Yazarımız Ağırel'i tehdit etmişti...
- Erdoğan'dan çalışan emekliler için talimat
- Ankara Valiliği'nden sağanak ve fırtına uyarısı!
- Erdoğan da kira sorunuyla tanıştı!
- Ülkü Ocakları yöneticisi gözaltında
- Gezgin ruhlu 3 burç : Sürekli keşfetmek ve gezerler