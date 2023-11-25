Beşiktaş'ta idari ve mali genel kurul ertelendi

Beşiktaş Kulübünün olağan idari ve mali genel kurul toplantısı ertelendi.

AA
Yayınlanma: 25.11.2023 - 14:41
Beşiktaş'ta idari ve mali genel kurul ertelendi
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Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, bugün BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde yapılması planlanan 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 ve 1 Ocak 2023-31 Mayıs 2023 dönemlerinin olağan idari ve mali genel kurul toplantısının çoğunluk sağlanamadığı için ertelendiği belirtildi.

Toplantının 2 Aralık Cumartesi günü saat 10.00'da aynı yerde yapılacağı kaydedildi.


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