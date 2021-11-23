Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax maçı kadrosunu açıkladı

Beşiktaş, çarşamba günü Ajax ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi mücadelesinin kamp kadrosunu duyurdu. Beşiktaş cezalı ve sakat olarak kadroda bulunmayanlar var.

cumhuriyet.com.tr
23 Kasım 2021 Salı, 18:16
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax maçı kadrosunu açıkladı
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Beşiktaş, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki 5.karşılaşmasında evinde Ajax'ı konuk edecek. 

Şu ana kadar C Grubu'nda henüz puanı bulunmayan Beşiktaş'ta cezalı Josef de Souza'nın yanı sıra Gökhan Töre de kadroda yer almadı.

Beşiktaş'ın Ajax maçı kadrosunun tamamı şu şekilde:



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