Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax maçı kadrosunu açıkladı

23 Kasım 2021 Salı, 18:16

Beşiktaş, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki 5.karşılaşmasında evinde Ajax'ı konuk edecek.

Şu ana kadar C Grubu'nda henüz puanı bulunmayan Beşiktaş'ta cezalı Josef de Souza'nın yanı sıra Gökhan Töre de kadroda yer almadı.

Beşiktaş'ın Ajax maçı kadrosunun tamamı şu şekilde:



