Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax maçı kadrosunu açıkladı
Beşiktaş, çarşamba günü Ajax ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi mücadelesinin kamp kadrosunu duyurdu. Beşiktaş cezalı ve sakat olarak kadroda bulunmayanlar var.
Beşiktaş, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki 5.karşılaşmasında evinde Ajax'ı konuk edecek.
Şu ana kadar C Grubu'nda henüz puanı bulunmayan Beşiktaş'ta cezalı Josef de Souza'nın yanı sıra Gökhan Töre de kadroda yer almadı.
Beşiktaş'ın Ajax maçı kadrosunun tamamı şu şekilde:
?? Ajax maçı kamp kadromuz. ??#UCL | #BJKAJA pic.twitter.com/qIgJBVioE1— Beşiktaş JK (@Besiktas) November 23, 2021
Video Haberler
- Damadın bu sözleri akıllara geldi
- Erdoğan'ın 1992'deki açıklaması yeniden gündemde
- Bulgaristan'a giderken yanan otobüsün son görüntüleri
- Belediye Meclisi'nde 'Şahin K' tartışması
- AKP'li Birinci'den tepki çeken 'enflasyon' çıkışı
- Taksici ile sürücü birbirine girdi
- Kadıgil'den üçüncü ittifak açıklaması
- Katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı
- Suudi Arabistan'a kar yağdı
- AKP'nin planını açıkladı, tarih verdi
En Çok Okunan Haberler
- Dolardaki rekorun ardından art arda uyarı
- Netflix'te bir Güney Kore yapımından daha rekor
- KARA SALI! 1 Dolar 13 lirayı aştı!
- Dev banka bir sonraki adımı açıkladı
- Kapalıçarşı'da son durum: Esnaf açıkladı
- Kriz patlak verdi, muhalefet harekete geçti
- Bazı ürünlerin satışı durduruldu
- Yiğit Bulut ve Cemil Ertem'i işaret etti
- Faiz kararlarının arkasındaki iki isim
- Müslüme'nin dedesi böyle konuşmuştu