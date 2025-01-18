Beşiktaş - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, Samsunspor ile sahasında karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 19:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
18 Ocak 2025 Cumartesi, 09:36
Beşiktaş - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig heyecanı devam ediyor.

Beşiktaş - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Serdar Topraktepe yönetimindeki Beşiktaş, sahasında Thomas Reis'in ekibi Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

Beşiktaş - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Kadir Sağlam'ın yöneteceği karşılaşma Bein Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.

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