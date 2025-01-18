Beşiktaş - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, Samsunspor ile sahasında karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 19:00'da başlayacak.
Trendyol Süper Lig heyecanı devam ediyor.
Serdar Topraktepe yönetimindeki Beşiktaş, sahasında Thomas Reis'in ekibi Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.
BEŞİKTAŞ - SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.
BEŞİKTAŞ - SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Hakem Kadir Sağlam'ın yöneteceği karşılaşma Bein Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.
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