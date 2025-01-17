KAP'a bildirdi: Beşiktaş yeni teknik direktörünü açıkladı!

Yayınlanma: 17.01.2025 - 11:25

Güncelleme: 17.01.2025 - 11:25

Beşiktaş uzun süredir devam eden teknik direktör arayışında mutlu sona ulaştı.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, Ole Gunnar Solskjaer ile teknik direktörlük görevi için görüşmelere başlandığı ifade edildi.

1.5 YILLIK ANLAŞMA

Solskjaer, Beşiktaş ile anlaşmayı resmiyete dökmek için bugün (cuma) saat 14.00 - 15.00 sularında menajeri ile birlikte İstanbul'a gelecek.

Ole Gunnar Solskjaer'in Beşiktaş-Samsunspor maçını tribünden takip etmesi ve siyah-beyazlıların Athletic Bilbao ile oynayacağı maçta takımın başında yer alması bekleniyor.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELDİ

Beşiktaş, geçen sezon da teknik direktör aradığı dönemde Norveçli teknik direktör ile temas kurmuştu.

Solskjaer, kariyerinde; Molde, Cardiff ve Manchester United'da görev yaptı.

Son olarak Manchester United'da görev alan Solskjaer, Kasım 2021'de İngiliz ekibinden ayrıldığından bu yana takım çalıştırmıyor.