Son Dakika... Beşiktaş'a Galatasaray derbisi öncesi Weghorst şoku

Beşiktaş'ta dirseğinde ağrı hisseden Wout Weghorst, antrenmanda kendisini deneyecek. İyi hissetmesi durumunda Galatasaray ile yapılacak olan maçın kadrosuna alınacak.

cumhuriyet.com.tr
04 Kasım 2022 Cuma, 15:22
Son Dakika... Beşiktaş'a Galatasaray derbisi öncesi Weghorst şoku
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Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Wout Weghorst'tan kötü haber geldi.

A Spor'un haberine göre dirseğinde ağrı hisseden yıldız oyuncu bugünkü antrenmanda kendini deneyecek, iyi hissetmesi durumunda Galatasaray derbisinde forma giyebilecek.

 


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