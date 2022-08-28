Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in Jackson Muleka planı!

28 Ağustos 2022 Pazar, 12:32

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında evinde Sivasspor ile oynanacak maç öncesi 3 puana kilitlendi. Siyah-beyazlı takımda Rachid Ghezzal'ın oynama ihtimali düşük görünüyor. Teknik direktör Valerien Ismael, planını yaptı.

GHEZZAL ANTRENMANA ÇIKAMADI

Ayak tarak kemiği parmak bileşkesi eklem kapsülündeki sakatlığı düzelen Rachid Ghezzal şimdi de üst solunum yolu enfeksiyonuna yakalandı. İlaç tedavisi uygulanan Cezayirli yıldız dünkü antrenmanda yer almadı.

Dinlendiren başarılı futbolcunun durumu bugün netlik kazanacak. Ghezzal iyileşerek antrenmana çıkması halinde Sivasspor maçında takımdaki yerini alabilecek. Yıldız futbolcu idmana katılamaması halinde büyük olasılıkla riske edilmeyecek.

MULEKA'YA 11'DE ŞANS VERECEK

Milliyet’in haberine göre teknik direktör Ismael, Ghezzal'ın yetişmemesi durumunda Karagümrük maçında olduğu gibi sağ kanatta Jackson Muleka'ya ilk 11'de forma verecek. Muleka, Karagümrük karşısında siyah-beyazlı forma altındaki ilk golünü kaydederken, 90 dakika görev yapmıştı.