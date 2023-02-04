Beşiktaş Sivas'ta takıldı: Sivasspor 1-0 Beşiktaş

Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda karşılaştığı Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 15:05
Beşiktaş Sivas'ta takıldı: Sivasspor 1-0 Beşiktaş
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Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, Sivasspor deplasmanına konuk oldu. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçı Beşiktaş 1-0'lık skorla kaybetti.

Karşılaşmada Sivasspor'a galibiyeti getiren golü yeni transfer 23. dakikada Samu Saiz attı.

GHEZZAL GERİ DÖNDÜ

Beşiktaş'ta uzun süredir sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal, karşılaşmanın 90. dakikasında oyuna dahil oldu ve 3.5 aylık aradan sonra sahalara geri döndü.

Ligde geçen hafta Fatih Karagümrük ile berabere kalan Beşiktaş, arka arkaya iki maçta puan kaybı yaşadı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, 39 puanda kaldı. Arka arkaya 2. galibiyetini alan Sivasspor 24 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş, sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Sivasspor, Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek.


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