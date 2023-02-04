Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'tan Galatasaray ve Beşiktaş'a çağrı
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda Galatasaray ve Beşiktaş hakkında açıklamalarda bulundu. Ali Koç, iki kulübe canlı yayın çağrısı yaparak, "İstediğiniz zaman, istediğiniz kanalda, istediğiniz kişilerle... Arzu ederseniz, diğer kardeşinizi de getirin. Biz hazırız" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'nda ezeli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'a çağrıda bulundu.
Toplantı süresince Galatasaray'ın suçlamalarına tepki gösteren ve sarı-kırmızılılara sert sözlerle cevap veren Ali Koç, sözlerini noktalarken ezeli rakiplerine canlı yayın çağrısı yaptı .
Ali Koç
"KARDEŞİNİZİ DE GETİRİN"
Ali Koç "O kadar pişkinler ki, başkanvekiline ve PFDK'ye saldırıyorlar Fenerbahçeli diye. Federasyon başkanı Galatasaraylı. Bir önceki MHK başkanı hasta Galatasaraylı. Dostluk diye sonra açıklama yapıyorlar" diyerek Galatasaray'a tepki gösterdi.
Sarı-lacivertlilerin başkanı "Galatasaray Spor Kulübü'ne yaptığım çağrıyı yineliyorum; istediğiniz zaman, istediğiniz kanalda, istediğiniz kişilerle... Arzu ederseniz, diğer kardeşinizi de getirin. Biz hazırız" diyerek sözlerini noktaladı.
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