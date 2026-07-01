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Beşiktaş sol bek transferinde sona yakın! Geliş saati belli oldu...

Beşiktaş sol bek transferinde sona yakın! Geliş saati belli oldu...

1.07.2026 19:31:00
Güncellenme:
DHA
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Beşiktaş sol bek transferinde sona yakın! Geliş saati belli oldu...

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın Monaco forması giyen 21 yaşındaki Fransız oyuncu Kassoum Ouattara'yı renklerine bağlamak üzere İstanbul'a davet ettiği öğrenildi.
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Beşiktaş, yeni sezon öncesindeki ilk transferini sol bek bölgesine yapıyor.

Siyah-beyazlılar, bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Monaco forması giyen Kassoum Ouattara ve Fransız kulübüyle anlaşmaya vardı.

İSTANBUL'A GELİYOR

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada Fransız oyuncunun saat 23:40'da İstanbul'da olacağı belirtildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Kassoum Ouattara’nın nihai transferi hususunda oyuncunun kendisi ve kulübü AS Monaco ile prensip anlaşmasına varılmıştır.

Kassoum Ouattara, transfer görüşmesini sonuçlandırmak ve sağlık kontrolünden geçmek üzere bu akşam saat 23.40'ta İstanbul Havalimanı'nda olacaktır."

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ÖNCE İMZA SONRA SLOVAKYA

Sağlık kontrollerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmaması halinde resmi sözleşmeye imza atacak olan 21 yaşındaki futbolcu, daha sonra Beşiktaş'ın Slovakya kampına katılacak.

Ouattara, Monaco formasını giydiği geçen sezon 24 maçta 4 asist kaydetti.

İlgili Konular: #beşiktaş #transfer #Kassoum Ouattara

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