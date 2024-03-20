Beşiktaş sözleşmesini feshetmişti: Emirhan Delibaş'ın yeni adresi belli oldu!

Yayınlanma: 20.03.2024 - 11:09

Güncelleme: 20.03.2024 - 11:09

Flört uygulamasında hesabı olduğu iddia edilen Emirhan Delibaş, yaşanan tartışmalar sonrası Beşiktaş'tan ayrılmıştı.

Sözleşmesini karşılıklı fesheden Emirhan'ın Belarus ekiplerinden Dinamo Minsk ile idmanlara çıktığı iddia edildi.

BEĞENİLİRSE İMZA ATACAK

Belaruslu muhabir Nikolai Ivanov'un haberine göre; genç oyuncu, Belarus Premier Lig lideri Dinamo Minsk tarafından beğenilirse sözleşme imzalanacak.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Siyah-beyazlı takımdan tatsız şekilde ayrılan 21 yaşındaki kanat oyuncusu, A Takım ile sadece 2 maça çıkabildi. Beklentilerin altında kalan Emirhan, gol ve asist katkısı yapamadı.