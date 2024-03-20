Beşiktaş sözleşmesini feshetmişti: Emirhan Delibaş'ın yeni adresi belli oldu!
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta forma giyen ve bir flört uygulamasında hesabı olduğu nedeniyle siyah-beyazlı takımın sözleşmesini feshettiği Emirhan Delibaş'ın, Belarus Premier Ligi ekiplerinden Dinamo Minsk ile antrenmanlara çıktığı iddia edildi.
Flört uygulamasında hesabı olduğu iddia edilen Emirhan Delibaş, yaşanan tartışmalar sonrası Beşiktaş'tan ayrılmıştı.
Sözleşmesini karşılıklı fesheden Emirhan'ın Belarus ekiplerinden Dinamo Minsk ile idmanlara çıktığı iddia edildi.
BEĞENİLİRSE İMZA ATACAK
Belaruslu muhabir Nikolai Ivanov'un haberine göre; genç oyuncu, Belarus Premier Lig lideri Dinamo Minsk tarafından beğenilirse sözleşme imzalanacak.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Siyah-beyazlı takımdan tatsız şekilde ayrılan 21 yaşındaki kanat oyuncusu, A Takım ile sadece 2 maça çıkabildi. Beklentilerin altında kalan Emirhan, gol ve asist katkısı yapamadı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Turgut Altınok'a canlı yayında soğuk duş
- ‘Arkamdan sattın ihanet ettin’
- Fizikçi: 'Evren 27 milyar yaşında ve karanlık madde yok'
- Bayram tatilinin kaç gün olacağı belli oldu!
- Ersen Martin hayatını kaybetti
- TFF'den olaylı maç sonrası sürpriz karar
- 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralı
- Öz çiftinin şirketine atanan kayyum intihar etti
- Hatay'da bir partinin adayının çekileceği açıklandı
- Sürpriz beklentisi!