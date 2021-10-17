Beşiktaş - Sporting Lizbon maçını yönetecek hakem belli oldu
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Sporting ile oynayacağı maçı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk hafta maçında Beşiktaş, 19 Ekim Salı günü Portekiz temsilcisi Sporting CP'yi ağırlayacak.
19.45'te başlayacak karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.
Vincic'in yardımcılıklarını vatandaşları Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak.
Mücadelenin dördüncü hakemi Rade Obrenovic olacak.
Video Asistan Hakem (VAR) koltuğunda ise Matej Jug oturacak.
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