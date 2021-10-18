Beşiktaş stoperi Welinton, Şampiyonlar Ligi öncesinde konuştu
Yarın sahasında Portekiz ekibi Sporting’i konuk edecek Beşiktaş'ın stoperi Welinton, maç öncesi açıklamalarda bulundu ve geçen yılki savunmaya gönderme yaptı.
UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 3’üncü maçında Beşiktaş, yarın sahasında Portekiz ekibi Sporting’i konuk edecek. Siyah-beyazlı ekibin Brezilyalı savunmacısı Welinton Souza, bu maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Yaşadığı sakatlığı atlattığını ifade eden Welinton, “Evet sakatlık yaşadım. Bu işimizin bir parçası. Olabilecek bir durum. Ancak atlattım. Geçen seneden birçok oyuncu var takımda. Aynı arkadaşlarımızla devam ediyoruz. Geçen sene defans olarak iyiydik. Bu sezon başında da iyi maçlar oynadık. Son maçla ilgili toplantılar yaptık. Geçen sene nasıl iyi defans yaptıysak öyle devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
“İYİ OYNAYIP KAZANMAK İSTİYORUZ”
Yarın kazanmak istediklerini ifade eden tecrübeli savunmacı, “İki büyük takıma karşı iyi maçlar oynadık. Kaliteli maçlar çıkardık. Yarın da aynı şekilde iyi oynayıp kazanmak istiyoruz. Kazanıp önümüze bakacağız. Bizim için bir şey değişmiyor. Geleceğe iyi bakmak istiyoruz” diye konuştu.
2017 senesinde Katar'dan Alanyaspor'a gelen Welinton, 3 sezon oynadığı Antalya temsilcisinde gösterdiği performans ile Beşiktaş'a transfer olmuştu. Geçtiğimiz sezondan bu yana Beşiktaş forması ile 48 maça çıkan 32 yaşındaki Brezilyalı stoper, savunmada yaptığı katkıların yanı sıra 1 gol ve 2 asistlik katkıda da bulundu.
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