Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ve Welinton, Sporting maçı öncesi açıklamalarda bulundu

18 Ekim 2021 Pazartesi, 16:01

Beşiktaş Teknik Direktör Sergen Yalçın ile Welinton Souza, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak Sporting CP maçının öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Beşiktaş'ın Brezilyalı stoperi Welinton, "Sakatlık yaşadım, işimin bir parçası, olabilecek bir durum ama atlattım. Geçen seneden çok arkadaş var aramızda, geçen sene defans olarak iyiydik. Nasıl geçen sene iyi defans yaptıysak, sezon başında yaptıysak, iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Başarılı stoper, "İki güçlü takıma karşı iyi oynadık. Yarın da Sporting karşısında iyi oynayıp, kazanmak istiyoruz. Bütün maçları kazanmak istiyoruz, geleceğe parlak bakmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Sergen Yalçın ise "Kendi oyunumuzdan ödün vermemeye çalışıyoruz. Dortmund maçında da önde oynayan, hücum oynayan kazanmak için riskler alan bir Beşiktaş vardı. Yarın da hepimizin arzusu iyi bir Beşiktaş görmek." açıklamasını yaptı.

Yalçın, "Süper Lig'de yabancı kuralı var, o açıdan bazı bölgelerde bazı oyuncuları kullanamıyoruz. N'Sakala'nın bölgesi en rahat olduğumuz bölge. O bölgede genelde Türk oyuncular oynatıyoruz. Sporting Lizbon maçında N'Sakala oynayacak." dedi.

Yalçın, sakatlarla ilgili, "Sakatlıktan dönen oyunculardan büyük beklenti içinde olmayalım. Bazı oyuncularla ilgili problemler yaşıyoruz sahada ufak tefek. Bazı oyuncuları bekletiyoruz. Şu anki tek isteğim, sağlıklı şekilde oyuncularımızın dönmesi ve tekrar normal seviyeyi yakalamak. Miralem Pjanic'in sakatlığı geçti, yarın onu da kullanacağız. N'Koudou ve Mehmet Topal, önümüzdeki hafta takımla antrenmanlara başlayacak. Alex Teixeira da yarın başlayacak. Yeterince dinlendirdik, belirli süreler verdik. Sporting maçına ilk 11'de başlayacak." ifadelerini kullandı.

Yalçın, kaleci seçimiyle ilgili sorulan soruya, "Yarın akşamki Sporting Lizbon maçına Ersin Destanoğlu ile başlayacağız. Mert tecrübeli bir kaleci, Ersin de U-21 takımın kalecisi. Ersin zaten maçtan kısa süre önce geldi. Kaleci konusunda problem yaşayacağımızı düşünmüyoruz. Yenilen golleri genelde kalecilere bağlıyoruz, bu doğru değil. İyi kaleciler basit goller yer." açıklamasını yaptı.

Başarılı çalıştırıcı sakatlığı bulunan kaptan Atiba Hutchinson ile ilgili ise, "Atiba, Başakşehir maçından önce sakatlandı. Kullanmayabilirdik ama kendisi oynamak istedi. Bir dahaki milli maç arasına kadar olacağını düşünmüyorum." sözlerini kullandı.

Siyah-beyazlıların patronu, "Yarınki maçı kazanamazsak grupta ilk iki hedefimiz kalmayacak. Tabii ki kazanmak istiyoruz, sonrasına bakacağız. İlk iki şansımız olabilir mi, aslında onu düşünmüyoruz. Tek düşüncemiz yarın kazanmak, sonrasını birlikte görürüz." diyerek maçın önemi bir kez daha hatırlattı.

Yalçın, muhabirin, "Beşiktaş yarın iyi futbol oynayacak mı?" sorusuna, "Öyle sorular soruyorsunuz ki, bunu bilmem için başka bir iş yapmam lazım. Elbette iyi oynamak istiyoruz ama bunu önceden bilemem." dedi.

Sergen Yalçın'ın basın toplantısında verdiği bilgiler ışığında Beşiktaş'ın Sporting maçı muhtemel 11'i şu şekilde:



Ersin - Rosier - Welinton - Vida - Nsakala - Josef - Pjanic - Alex Teixeira - Larin - Ghezzal - Batshuayi