Beşiktaş'ta Jean Onana'nın ayrılığı resmen açıklandı: Yeni adresi belli oldu!

1.09.2025 16:09:00
Cumhuriyet Spor
Süper Lig ekibi Beşiktaş, 25 yaşındaki Kamerunlu oyuncu Jean Onana'nın Genoa'ya kiralandığını açıkladı.

Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Jean Onana, Serie A ekibi Genoa'ya kiralandı.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcumuz Jean Onana’nın 2025-26 sezonu sonuna kadar şartlara bağlı satın alma opsiyonlu olarak geçici transferi hususunda Genoa CFC ile anlaşmaya varılmıştır. Jean Onana’ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

KİRALIK OLARAK OYNAMIŞTI

Geride kalan sezonda Beşiktaş formasını 6 maçta giyen Onana, kış transfer döneminde de kiralık olarak Genoa'nın yolunu tutmuş ve 9 maçta süre bulmuştu.

