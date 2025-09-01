Fenerbahçeli Alexander Djiku'ya Beşiktaş kancası!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
1.09.2025 16:01:00
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın Fenerbahçe forması giyen 31 yaşındaki Ganalı savunmacı Alexander Djiku ile ilgilendiği iddia edildi.

Beşiktaş, Fenerbahçe forması giyen Alexander Djiku ile ilgileniyor.

Foot Mercato'da yer alan habere göre, siyah-beyazlılar ile birlikte Spartak Moskova, Ganalı savunma oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.

Habere göre, Portekiz'den Braga ve İtalya'dan Fiorentina ise Djiku'yu kiralık olarak transfer etmek istiyor.

75 MAÇTA FORMA GİYDİ

Güncel piyasa değeri 6.5 milyon Euro olarak gösterilen Djiku'nun Fenerbahçe ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

Fenerbahçe forması altında 75 maçta süre bulan Djiku, 4 gol attı ve 2 asist yaptı.

İlgili Konular: #beşiktaş #fenerbahçe #Alexander Djiku

