Beşiktaş'ta kritik süreç... Başkan Serdal Adalı'dan toplantı kararı!

4.11.2025 12:13:00
Süper Lig'in 11. haftasında karşılaştığı Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı'nın yönetimi toplantıya çağırdığı kaydedildi.

Süper Lig'de sahasında oynadığı Fenerbahçe derbisini kaybeden Beşiktaş'ta büyük bir üzüntü yaşanırken, başkan Serdal Adalı'dan dikkat çeken bir karar geldi.

Genel kurul ve derbinin ardından kızgın olan, büyük üzüntü yaşayan başkan Serdal Adalı'nın dün kulübe gitmediği ortaya çıktı.

SERDAL ADALI'DAN TOPLANTI KARARI

Beşiktaş camiasına yakınlığıyla bilinen gazeteci Fatih Doğan'ın haberine göre, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı 18.00'de yönetimini toplantıya çağırdı.

Büyük umutlarla başkanlık koltuğuna oturan ve camiaya başarı sözü veren Serdal Adalı'nın bu toplantıda nasıl bir karar alacağı merakla beklenmeye başlandı.

