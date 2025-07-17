Beşiktaş'ta Kyle Walker-Peters transferi iptal oldu: Nedeni açıklandı!

Beşiktaş, İstanbul'a gelmek için ekstra süre talep eden Kyle Walker-Peters'ın transferinden vazgeçildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlılar, son birkaç gündür transferi yılan hikayesine dönen 28 yaşındaki İngiliz sağ bekin arka arkaya gelen ek süre talepleri sonrası masadan kalktı.

TRANSFER İPTAL OLDU

Beşiktaş Kulübü, bu gelişme sonrası Kyle Walker-Peters transferinin iptal edildiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Daha önce prensip anlaşmasına vardığımızı ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a davet ettiğimizi duyurduğumuz profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters'in İstanbul'a gelişinin ertelendiği kamuoyunun malumudur.

Kyle Walker-Peters bugün tarafımıza yapmış olduğu bildirimde bir kez daha ek süre talebinde bulunmuştur.

Bunun üzerine kulübümüz, söz konusu futbolcunun transferinden vazgeçmiştir.

Kulübümüz, belirlemiş olduğu politika doğrultuda transfer çalışmalarını sürdürmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız"