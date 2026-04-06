Beşiktaş'tan Amir Murillo'nun sağlık durumu hakkında açıklama!

Beşiktaş'ta Amir Murillo, ilk yarının uzatma dakikalarında Archie Brown ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Murillo, bu pozisyonun ardından kafa travması şüphesiyle devre arasında acilen hastaneye götürüldü.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Amir Murillo, "Yanlış bilgi yaymayı bırakın, herhangi bir kırık yok; sadece bir darbe aldım, o kadar. Tanrı'ya şükür her şey yolunda" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Öte yandan Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada Murillo'da kırık olmadığı ve siyah-beyazlı futbolcunun taburcu edildiğini duyuruldu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Müsabakanın 41. dakikasında yüzüne aldığı darbe sonrası ikinci yarında müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Amir Murillo'nun yapılan BT görüntülemesinde yüz kemiklerinde kırık saptanmamıştır.

Amir Murillo, geçirdiği kafa travmasına yönelik müşahede sürecinin ardından taburcu edilmiştir."