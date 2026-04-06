Yoğun bakıma alınmıştı: Romanya'dan Mircea Lucescu iddiası!

Rumen Teknik Direktör Mircea Lucescu, Romanya basınından birçok kaynağa göre komaya girdi.

Lucescu, 3 Nisan Cuma sabahı, Bükreş'teki Üniversite Hastanesinden taburcu edilmesi planlanırken kalp krizi geçirdi. Lucescu'nun durumunun cumartesi akşamı kötüleştiği ve eski teknik direktörün yeniden yoğun bakıma alındığı duyuruldu.

OĞLU MAÇTAN ÇIKIP BÜKREŞ'E GİTTİ

Pazar akşamı Panathinaikos ile oynanan maçtan sonra doğrudan özel uçakla Bükreş'e geçen Lucescu'nun oğlu Razvan, "Ne diyebilirim ki? Zor ve karmaşık bir durum. Elimde fazla bilgi yok... Hastanedeki yetkililer size tüm bilgileri verecektir. Şu anda size bunu nasıl açıklayacağımı bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Romanya Sağlık Bakanı Alexandru Rogobete, pazar akşamı Antena 3'e yaptığı açıklamada, Mircea Lucescu'nun sağlık durumunun kritik olduğunu duyurdu. Rogobete, "Maalesef durumu kritik. Elimde bulunan ve kamuoyuna kesin olarak açıklayabileceğim bilgi bu. Yoğun bakımda, durumu kritik, tıbbi açıdan son 24-48 saat içinde durumu kötüleşti" dedi.

ROMANYA BASINI: "LUCESCU KOMADA"

Romanya basını, Mircea Lucescu'nun komada olduğunu öne sürdü. Eski teknik direktörün durumunun, cumartesi gecesinden pazar sabahına doğru bir gecede kötüleşmesi nedeniyle yoğun bakım ünitesine nakledilmesinin ardından çok ciddi noktaya geldiği belirtildi.

Haberlerde üniversite acil hastanesindeki doktorların, Lucescu'nun hayatını kurtarmak için çaresizce çaba sarf ettiği aktarıldı.