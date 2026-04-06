Hakan Çalhanoğlu'ndan müthiş gol: Inter, Roma'yı rahat devirdi!

6.04.2026 00:03:00
Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 31. haftasında kendi sahasında ağırladığı Zeki Çelik'in takımı Roma'yı 5-2 mağlu etti.

İtalya Serie A'nın 31. hafta maçında Inter ile Roma karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 5-2'lik skorla lider Inter oldu.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Lautaro Martinez, 45. dakikada Hakan Çalhanoğlu, 52. dakikada Lautaro Martinez, 55. dakikada Marcus Thuram ve 63. dakikada Nicolo Barella kaydetti.

Roma'nın golleri 40. dakikada Gianluca Mancini ve 70. dakikada Lorenzo Pellegrini'den geldi.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN MÜTHİŞ GOL

Inter'de 67 dakikada sahada kalan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu attığı harika golün yanı sıra, Thuram'ın golünde kornerden asist yaptı.

Roma'da milli futbolcu Zeki Çelik maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu galibiyetin ardından lider Inter puanını 72'ye yükseltti. Ligde 6. sıradaki Roma 54 puanda kaldı.

İtalya Ligi'nde gelecek hafta Inter, Como'ya konuk olacak. Roma, Pisa'yı ağırlayacak.

İlgili Haberler

Domenico Tedesco'dan derbi açıklaması! Marco Asensio ve İsmail Yüksek'in durumu...
Domenico Tedesco'dan derbi açıklaması! Marco Asensio ve İsmail Yüksek'in durumu... Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, 1-0 kazandıkları Beşiktaş maçının ardından görüşlerini aktardı.
Rıdvan Yılmaz'dan hakem tepkisi: 'Facia bir karar'
Rıdvan Yılmaz'dan hakem tepkisi: 'Facia bir karar' Beşiktaşlı oyuncu Rıdvan Yılmaz, 1-0 kaybettikleri Fenerbahçe maçının ardından görüşlerini aktardı.
Serdal Adalı'dan derbi tepkisi: 'Utanmaları varsa istifa ederler'
Serdal Adalı'dan derbi tepkisi: 'Utanmaları varsa istifa ederler' Beşiktaş Serdal Adalı, Fenerbahçe'nin 1-0 kazandığı maçın ardından açıklamalarda bulundu.