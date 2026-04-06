Hakan Çalhanoğlu'ndan müthiş gol: Inter, Roma'yı rahat devirdi!

İtalya Serie A'nın 31. hafta maçında Inter ile Roma karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 5-2'lik skorla lider Inter oldu.
Inter'e galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Lautaro Martinez, 45. dakikada Hakan Çalhanoğlu, 52. dakikada Lautaro Martinez, 55. dakikada Marcus Thuram ve 63. dakikada Nicolo Barella kaydetti.
Roma'nın golleri 40. dakikada Gianluca Mancini ve 70. dakikada Lorenzo Pellegrini'den geldi.
HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN MÜTHİŞ GOL
Inter'de 67 dakikada sahada kalan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu attığı harika golün yanı sıra, Thuram'ın golünde kornerden asist yaptı.
Roma'da milli futbolcu Zeki Çelik maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Bu galibiyetin ardından lider Inter puanını 72'ye yükseltti. Ligde 6. sıradaki Roma 54 puanda kaldı.
İtalya Ligi'nde gelecek hafta Inter, Como'ya konuk olacak. Roma, Pisa'yı ağırlayacak.
HAKAN ÇALHANOĞLUUUUUU! 🔥— S Sport (@ssporttr) April 5, 2026
