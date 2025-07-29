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Beşiktaş'tan Benfica'ya Gedson Fernandes ödemesi: Tüm hakkına sahip oldu!

Beşiktaş'tan Benfica'ya Gedson Fernandes ödemesi: Tüm hakkına sahip oldu!

29.07.2025 15:31:00
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Cumhuriyet Spor
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Beşiktaş'tan Benfica'ya Gedson Fernandes ödemesi: Tüm hakkına sahip oldu!

Süper Lig ekibi Beşiktaş, Benfica'da bulunan Gedson Fernandes'in yüzde 50'lik payı için 10 milyon Euro ödendiğini açıkladı.

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in Spartak Moskova'ya transferi öncesinde Benfica Kulübü'ne 10 milyon Euro ödendiğini açıkladı. 

Siyah-beyazlıların açıklamasında, "Şirketimiz, Profesyonel Futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in transfer sözleşmesinde bulunan; "Oyuncunun ileride başka bir kulübe kiralanması ya da satılması durumunda, elde edilecek gelir Kulübümüz ve SL Benfica Kulübü arasında 50%-50% olarak paylaşılacaktır." maddesindeki 50% 'lik payı SL Benfica kulübünden 10.000.000 Avro karşılığında satın almıştır" ifadelerine yer verildi.

Bu gelişmenin ardından Beşiktaş'ın, Gedson Fernandes'i 20 milyon Euro + 5 milyon Euro ek ödeme karşılığında Spartak Moskova'ya göndereceği kaydedildi.

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