Beşiktaş'tan Benfica'ya Gedson Fernandes ödemesi: Tüm hakkına sahip oldu!

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in Spartak Moskova'ya transferi öncesinde Benfica Kulübü'ne 10 milyon Euro ödendiğini açıkladı.

Siyah-beyazlıların açıklamasında, "Şirketimiz, Profesyonel Futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in transfer sözleşmesinde bulunan; "Oyuncunun ileride başka bir kulübe kiralanması ya da satılması durumunda, elde edilecek gelir Kulübümüz ve SL Benfica Kulübü arasında 50%-50% olarak paylaşılacaktır." maddesindeki 50% 'lik payı SL Benfica kulübünden 10.000.000 Avro karşılığında satın almıştır" ifadelerine yer verildi.

Bu gelişmenin ardından Beşiktaş'ın, Gedson Fernandes'i 20 milyon Euro + 5 milyon Euro ek ödeme karşılığında Spartak Moskova'ya göndereceği kaydedildi.