Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beşiktaş'tan Benjamin Pavard hamlesi

Beşiktaş'tan Benjamin Pavard hamlesi

5.06.2026 19:48:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Beşiktaş'tan Benjamin Pavard hamlesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Inter forması giyen Fransız stoper Benjamin Pavard'ı gündemine aldığı iddia edildi.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Teknik direktörlük görevi için Vincenzo Italiano ile anlaşan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.

Corriere dello Sport'un haberine göre Beşiktaş, Inter'in Fransız stoperi Benjamin Pavard için harekete geçti. Siyah beyazlılar sağ bek pozisyonunda da oynayabilen 30 yaşındaki oyuncu için şartlarını zorlayacak.

Haberde Inter ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Pavard'ın 5 milyon Euro'luk maaşını Beşiktaş'ın karşılayabileceği belirtildi.

PERFORMANSI 

Pavard geçen sezonu Marsilya'da kiralık olarak geçirdi ve 38 maçta 1 gol, 3 asistlik katkı verdi.

İlgili Konular: #beşiktaş #inter #Benjamin Pavard

İlgili Haberler

Vincenzo Italiano, Beşiktaş için İstanbul'da: 'Başlamak için sabırsızlanıyorum'
Vincenzo Italiano, Beşiktaş için İstanbul'da: 'Başlamak için sabırsızlanıyorum' Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için Vincenzo Italiano ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Siyah-beyazlı kulübün yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano, İstanbul'a geldi.
Vincenzo Italiano kimdir? Vincenzo Italiano hangi takımları çalıştırdı? Beşiktaş’ın gündemindeki Vincenzo Italiano'un puan ortalaması ne?
Vincenzo Italiano kimdir? Vincenzo Italiano hangi takımları çalıştırdı? Beşiktaş’ın gündemindeki Vincenzo Italiano'un puan ortalaması ne? Beşiktaş’ın teknik direktör arayışında öne çıkan Vincenzo Italiano, araştırma konusu oldu. Peki, Vincenzo Italiano kimdir? Vincenzo Italiano hangi takımları çalıştırdı? Beşiktaş’ın gündemindeki Vincenzo Italiano'un puan ortalaması ne?
Beşiktaş'tan kanat transferinde sürpriz hamle
Beşiktaş'tan kanat transferinde sürpriz hamle Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın Sassuolo forması giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu Armand Lauriente'yi kadrosuna katmak istediği iddia edildi.