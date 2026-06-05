Beşiktaş'tan Benjamin Pavard hamlesi

Teknik direktörlük görevi için Vincenzo Italiano ile anlaşan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.

Corriere dello Sport'un haberine göre Beşiktaş, Inter'in Fransız stoperi Benjamin Pavard için harekete geçti. Siyah beyazlılar sağ bek pozisyonunda da oynayabilen 30 yaşındaki oyuncu için şartlarını zorlayacak.

Haberde Inter ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Pavard'ın 5 milyon Euro'luk maaşını Beşiktaş'ın karşılayabileceği belirtildi.

PERFORMANSI

Pavard geçen sezonu Marsilya'da kiralık olarak geçirdi ve 38 maçta 1 gol, 3 asistlik katkı verdi.