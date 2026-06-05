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Vincenzo Italiano, Beşiktaş için İstanbul'da: 'Başlamak için sabırsızlanıyorum'

Vincenzo Italiano, Beşiktaş için İstanbul'da: 'Başlamak için sabırsızlanıyorum'

5.06.2026 17:51:00
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Cumhuriyet Spor
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Vincenzo Italiano, Beşiktaş için İstanbul'da: 'Başlamak için sabırsızlanıyorum'

Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için Vincenzo Italiano ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Siyah-beyazlı kulübün yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano, İstanbul'a geldi.
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Trendyol Süper Lig'de 2025/26 sezonunun sona ermesinin ardından Sergen Yalçın'la yollarını ayıran ve yeni teknik direktör çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano dönemi başlıyor. Siyah-beyazlı ekipte futbol direktörü Önder Özen'in listedeki isimlerle yaptığı görüşmelerin ardından İtalyan antrenörle anlaşmaya varıldı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada Vincenzo Italiano'nun bugün İstanbul'da olacağı belirtildi. Siyah-beyazlı kulübün paylaşımında, "Görüşmelere başladığımız Teknik Direktör Vincenzo Italiano’yu taşıyan uçak, bugün saat 16.00 sularında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacaktır" ifadeleri yer aldı.

Siyah-beyazlılarlardan KAP'a yapılan bildirimde de Vincenzo Italiano'yla görüşmelere başlandığı belirtildi.

İSTANBUL'A GELDİ

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano, İstanbul'a geldi.

İtalyan çalıştırıcı, "Başlamak için sabırsızlanıyorum. Şu an çok duygusal bir an yaşıyorum. Herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ise "Hayırlı olsun. Hocayla beraber geldik. İnşallah bundan sonrası için çok güzel olacak diyorum" ifadelerini kullandı.

VINCENZO ITALIANO'NUN KARİYERİ

Teknik direktörlüğe İtalya'da Vigontina takımında başlayan Vincenzo Italiano, sonrasında sırasıyla Arzignano, Trapani, Spezia, Fiorentina ve Bologna'da çalıştı. Bu takımlarda toplam 466 maça çıkan 48 yaşındaki teknik direktör, 211 galibiyet, 117 beraberlik ve 138 yenilgi elde etti.

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