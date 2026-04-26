Beşiktaş'tan Cengiz Ünder kararı!

26.04.2026 10:31:00
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın önceki yaz Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Cengiz Ünder ile yollarını ayırmayı düşündüğü iddia edildi.

Beşiktaş'ın Süper Lig'de şampiyonluk yarışından uzak geçirdiği sezonun ardından takımdan ayrılacak oyuncuların netleşmeye başladığı öne sürüldü.

Sabah'ta haberine göre; Beşiktaş, önceki yaz Fenerbahçe'den kiraladığı Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor. 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusuyla sezonun bitmesinin ardından yollar ayrılacak.

Siyah beyazlı takımda bu sezon 28 resmi maça çıkan Cengiz Ünder, sahada kaldığı 1121 dakikada 5 kez fileleri havalandırırken, 4 de asist yaptı.

Beşiktaş'ta gelecek sezonun kadro planlamasında düşünülmeyen diğer isim ise Jota Silva. Haberde, Nottingham Forest'tan kiralanan Portekizli futbolcunun 17 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun kullanılmayacağı ifade edildi.

26 yaşındaki sol kanat hücumcusu, forma şansı bulduğu 20 maçta 539 dakika sahada kaldı ve 4 gol attı.

