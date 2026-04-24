Spor yazarları Beşiktaş - Alanyaspor maçını değerlendirdi: 'Beşiktaş kupa aşkına'

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş sahasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Karşılaşmanın ardından spor yazarları siyah-beyazlı takımın performansını ve mücadeleyi yorumladı.

"UMUT BİTMEZ"

Adnan Dinçer: Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği yolda laik Cumhuriyeti savunan bizler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın coşkusunu dün yaşadık. Ve Beşiktaş tribünlerinin “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” tezahüratı beni çok duygulandırdı. Hepsini alınlarından öpüyorum. Gelelim futbola... Beşiktaş elinde kalan tek hedefe sahip çıktı, istekli bir futbolla Alanyaspor’u 3-0 mağlup etti. Bu yolun sonu kupa olursa Siyah-Beyazlı camia gelecek sezona Avrupa motivasyonuyla hazırlanır. Beşiktaş’ta umut bitmez, dün gece bunu gördüm... (Cumhuriyet)

"BEŞİKTAŞ KUPA AŞKINA!"

Güntekin Onay: İlk 45 dakikada kusursuz oynayan Beşiktaş, ikinci yarının ilk bölümünde topla daha fazla oynayan Alanyaspor’a izin verse de kalesinde pozisyon görmedi. Son çeyrekte rakibin de risk almasıyla fırsatlar ve açıklar bulan Beşiktaş, Oh ve Orkun Kökçü ile 2 gol daha bularak hak ettiği maçı farklı kazandı ve Türkiye Kupası’nda yarı final biletini cebine koydu... (Hürriyet)

"KARTAL VİTES YÜKSELTTİ"

Bilal Meşe: Kartal, bitime on dakika kala açıldı, vitesi yükseltti, gerçek kimliğine büründü. Nitekim bu diriliş, hem pozisyonlara hem gollere yansıdı. 83’te Olaitan’ın asistine Oh yanıt verdi farkı ikiye çıkardı. Ertuğrul’un hatası da eklemek gerekir. 85’te ise Rashica sağdan indi, altıpasa kesti kaptan Orkun maçın skorunu belirledi. Evet, Beşiktaş yarı finale adını yazdırdı, kupada emin adımlarla yürüyor... Yarı finalde Konyaspor ile eşleşti, final kolay mı, elbette zor. Yani, Konya öyle hafife alınacak bir takım değil, o da kupanın peşinde koşuyor, sıkı bir yarı final maçı bizi bekliyor. Final için iki adayım var, biri Beşiktaş, diğeri Trabzonspor. Bizimkisi bir öngörü, olur mu, olmaz mı, bilemiyoruz, sürprizler olursa şaşırmamak gerekir! (Milliyet)

"KUPANIN BELKİ DE EN ŞANSLISI!"

Cem Dizdar: Fenerbahçe ve Galatasaray’ın elenip, Trabzon’un penaltılarla yarı finale çıktığı kupada belki Beşiktaş en şanslı takım olarak görülebilir. Ancak bu maçtaki gollere rağmen Beşiktaş’ın oyunu henüz bu beklentiyi destekler nitelikte değil. (Fanatik)