Beşiktaş'tan David Jurasek hamlesi!

Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek için Benfica'da forma giyen sol bek David Jurasek'i gündemine aldı.
Siyah-beyazlılar, 24 yaşındaki Çek futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralık teklif sundu.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Beşiktaş yönetimi, Jurasek transferi için ilk resmi adımı attı ve Portekiz ekibiyle temaslara başladı.
David Jurasek, geçen sezonu Hoffenheim'da kiralık olarak geçirmişti.
GEÇEN SEZON PERFORMANSI
Geride kalan sezonda Hoffenheim formasıyla 22 resmi maça çıkan Jurasek, 3 asist ile oynadı.