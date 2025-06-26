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Beşiktaş'tan David Jurasek hamlesi!

Beşiktaş'tan David Jurasek hamlesi!

26.06.2025 21:47:00
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Cumhuriyet Spor
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Beşiktaş'tan David Jurasek hamlesi!

Beşiktaş'ın David Jurasek transferi için ilk resmi adımı attığı ve Benfica ile temaslara başladığı iddia edildi.

Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek için Benfica'da forma giyen sol bek David Jurasek'i gündemine aldı.

Siyah-beyazlılar, 24 yaşındaki Çek futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralık teklif sundu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Beşiktaş yönetimi, Jurasek transferi için ilk resmi adımı attı ve Portekiz ekibiyle temaslara başladı.

David Jurasek, geçen sezonu Hoffenheim'da kiralık olarak geçirmişti.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Hoffenheim formasıyla 22 resmi maça çıkan Jurasek, 3 asist ile oynadı.


İlgili Konular: #beşiktaş #Benfica

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