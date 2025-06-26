Görüşmeler başladı: Beşiktaş'ta orta sahaya yeni aday!

Beşiktaş, transfer dönemine hızlı bir giriş yaparak kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, orta saha takviyesi için radarına sürpriz bir ismi aldı: Japon yıldız Joel Chima Fujita. AEK'nın da yakından ilgilendiği bilinen genç oyuncu için Beşiktaş, kulübü Sint-Truiden ile resmi temaslara geçti.

Sacha Taovileri'nin haberine göre; Beşiktaş yönetimi, Sint-Truiden ile masaya oturarak Fujita'nın kalıcı transferi için görüşmelere başladı. Beşiktaş'ın masaya koyduğu cazip teklif, oyuncunun da dikkatini çekmiş durumda. Haberde belirtildiği üzere, 23 yaşındaki Japon futbolcu, Türkiye'ye transfer olmaya sıcak bakıyor.

Joel Chima Fujita, orta sahadaki dinamizmi ve enerjisiyle dikkat çekiyor. Sint-Truiden'in önemli isimlerinden biri haline gelen genç oyuncunun, Beşiktaş'ın oyun yapısına uyum sağlayabileceği düşünülüyor. Beşiktaş yönetimi, orta sahada hem defansif hem de ofansif katkı sağlayacak bir oyuncu arayışında ve Fujita'nın bu profile tam olarak uyduğu belirtiliyor.

AEK'nın da uzun süredir peşinde olduğu Fujita için Beşiktaş'ın yaptığı hamle, transfer rekabetini kızıştıracak gibi görünüyor.



