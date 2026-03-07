Beşiktaş'tan derbi oynanırken hakem kararlarına tepki: 'Daha ne olması gerekiyor???'

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki derbide Beşiktaş ile Galatasaray karşılaştı. Siyah-beyazlılar maça Ersin Destanoğlu, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Kristjan Asllani, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, Junior Olaitan ve Hyeon-gyu Oh 11'iyle başladı.

Galatasaray ise Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Lucas Torreira, Leroy Sane, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen 11'iyle sahada yer aldı.

Ozan Ergün'ün yönettiği maçın ilk yarısında iki takıma toplam 4 sarı kart çıktı. Beşiktaş'ta Orkun Kökçü ve Amir Murillo, Galatasaray'dan ise Victor Osimhen ile Leroy Sane sarı kart gördü.

Beşiktaş, derbinin ilk yarısındaki bir pozisyonla ilgili kulübün sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Siyah-beyazlı kulübün paylaşımında, “Daha ne olması gerekiyor???” ifadeleri yer aldı.

Beşiktaş'ın paylaşımı:

BEŞİKTAŞ'TAN BİR PAYLAŞIM DAHA

Beşiktaş, ikinci yarıda Victor Osimhen'in Emmanuel Agbadou'ya yaptığı faulle ilgili bir paylaşım yaptı.

Siyah-beyazlılar kırmızı kart beklerken paylaşımda, “Osimhen Agbadou'ya faul yapıyor, hakemin düdüğüne rağmen topu sürmeye devam edip kaleye vuruyor! Nedense sarı kartı olan bu futbolcuya ikinci sarı kart çıkmıyor!” ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş'ın paylaşımı: