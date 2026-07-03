Beşiktaş'tan Dikilitaş projesi için açıklama

Beşiktaş, Denetim Kurulu raporunda yer alan Dikilitaş Projesi gelirlerinin kullanımı ve yöneticilere yapılan iade ödemeleriyle ilgili kamuoyunda oluşan bilgi kirliliğini gidermek amacıyla bir açıklama yayımladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Denetim Kurulu raporumuzda yer alan Dikilitaş Projesi gelirlerinin kullanımı ve yöneticilerimize yapılan iade ödemelerine ilişkin olarak, kamuoyunda oluşan bilgi kirliliğini gidermek amacıyla açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur.

Bazı mecralarda dile getirilen, kulüp kaynaklarının yöneticilerimize aktarıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu süreç, kulübümüzü önemli bir faiz yükünden korumak amacıyla hayata geçirilmiş, tamamen Beşiktaş'ın menfaatine yönelik planlı bir mali yönetim uygulamasıdır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına sürecin işleyişini şeffaflıkla paylaşıyoruz.

BANKA BORÇLARININ KAPATILMASI VE FAİZ YÜKÜNDEN KURTULUŞ

Kulübümüzün asıl planı, bankalara olan finansal borçlarımızı Dikilitaş Projesi'nden gelecek avans geliriyle kapatmaktı. Ancak bürokratik süreçler nedeniyle bu avansın kasamıza girişi zaman alırken, banka borçlarımızın faiz yükü her geçen gün ağırlaşmaya devam ediyordu.

Bu tabloyu tersine çevirmek amacıyla Yönetim Kurulumuz stratejik bir karar almıştır. Tüpraş, Beko ve Nike sponsorluklarımızdan elde edilen yaklaşık 50 milyon Euro'luk gelir, Dikilitaş avansı beklenmeden doğrudan banka borçlarımızın erken kapatılmasına yönlendirilmiştir. Bu sayede kulübümüz önemli bir faiz maliyetinden kurtulmuş, kalan kredi borcumuz ise 5 yıl vadeyle yeniden yapılandırılarak nakit akışımız rahatlatılmıştır.

YÖNETİCİ FİNANSMAN DESTEĞİNİN ROLÜ

Sponsorluk gelirlerinin (50 milyon Euro) tamamı banka borçlarına giderken aynı zamanda kulübümüzün vadesi gelmiş bonservis ödemeleri, personel ödemeleri, kulüp giderleri gibi işleyişten kaynaklanan ertelenemez günlük yükümlülükleri de aksatmadan yerine getirilmiştir.

Bu noktada, kulübümüzün sportif ve mali hiçbir aksaklık yaşamaması adına, Yönetim Kurulu üyelerimiz devreye girmiş ve kendi şahsi kaynaklarından "sıfır faizli ve karşılıksız" finansman sağlayarak kulübün çarklarının dönmesini sağlamıştır.

Yönetim kurulumuzun bu desteği olmasa, BEKO ve TÜPRAŞ sponsorluklarının gelirinin bir kısmı, kulüp işleyişi için harcanacaktı.

Böylelikle Bankalar Konsorsiyumu'na bu derece büyük bir ödeme yapılması söz konusu olmayacak, Dikilitaş avansı kasamıza girene kadar geçecek sürede önemli tutarda faiz ödemesi devam edecekti.

Yönetim kurulumuzun sağladığı kasa kolaylığı sayesinde, sponsorluk gelirleri doğru zamanda doğru amaca yönlendirildi ve Beşiktaş'ın mali yapısı önemli ölçüde rahatlatılarak Bankalar Konsorsiyumu borcunun Beşiktaş için en uygun koşullarda ödenmesi sağlandı.

DİKİLİTAŞ GELİRİNİN KULLANIM SIRASI

Dikilitaş Projesi geliri kulübümüze ulaştığında, kaynak aşağıdaki öncelik sırasıyla kullanılmıştır:

Bankalar Konsorsiyumu'na olan borç ödemesine ek olarak, kulübümüzün vadesi geçmiş bonservis borçları ve sporcu ücretlerinin tamamı da aksatmadan ödenmiştir.

Bu ödemelerin ardından, yöneticilerimizin kulübü faiz yükünden korumak amacıyla sağladığı desteğin sadece küçük bir kısmı kendilerine iade edilmiştir.

Yapılan bu iade; herhangi bir faiz veya kişisel çıkar unsuru içermeyen, yöneticilerimizin kulübe sağladığı geçici desteğin doğal karşılığından ibarettir. Ortada bir kaynak aktarımı değil, kulübümüzün menfaatini gözeten, kurumsal ve şeffaf bir mali yönetim uygulaması söz konusudur.

Büyük Beşiktaş camiamızın, kulübümüzün mali yapısını güçlendirmek amacıyla atılan bu yapıcı adımları gölgelemeye yönelik haksız algı çalışmalarına itibar etmeyeceğine olan inancımızı belirtir, kamuoyunu saygıyla bilgilendiririz."