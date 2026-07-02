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Beşiktaş, Slovakya kampına moralli başladı

Beşiktaş, Slovakya kampına moralli başladı

2.07.2026 21:45:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Beşiktaş, Slovakya kampına moralli başladı

Beşiktaş, Slovakya kampındaki ilk hazırlık maçında karşılaştığı Gyirmoth'u 2-1 mağlup etti.

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Beşiktaş, Slovakya kampındaki ilk hazırlık karşılaşmasında Macaristan ekibi Gyirmot ile karşı karşıya geldi.

İlk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlanan mücadelede üstünlüğü ikinci devrede ele alan Beşiktaş, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Siyah-beyazlı ekibin galibiyet gollerini 18. dakikada Ahmet Sami Bircan ile 55. dakikada Devrim Şahin kaydetti.

X-Bionic Sphere'de oynanan mücadelede Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, ilk yarıda sahay Emre Bilgin, Taylan Bulut, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Junior Olaitan, Ozan Sevim, Vaclav Cerny, Ahmet Sami Bircan ve Mustafa Hekimoğlu ilk on biriyle başladı ilk 11'iyle çıktı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında ise Emir Yaşar, Taylan Bulut, Felix Uduokhai, Cumali Gürsel, Yasin Özcan, Mustafa Azem Yortaç, Fahri Kerem Ay, Kartal Cengizer, Devrim Şahin, Ali Pağda, Semih Kılıçsoy on biriyle başladı.

İlgili Konular: #beşiktaş #Slovakya #hazırlık maçı

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